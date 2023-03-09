السعودية اليوم / مركز الأمير فيصل بن مشعل للبدانة يقيم فعاليات توعوية في اليوم العالمي لمكافحة السمنة



بريدة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

أقام مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة في مستشفى بريدة المركزي، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السمنة، وذلك في صالة العيادات الخارجية ، بالتعاون مع قسم التوعية والتثقيف الصحي بالمستشفى.

وبيّن تجمع القصيم الصحي أن الفعالية المقامة شملت استخدام العديد من الوسائل التثقيفية وتنفيذ برامج توعية تستهدف المراجعين والزوار للتعريف بأمراض السمنة ومسبباته، وطرق الوقاية منها باتباع الأنماط الغذائية الصحية، منوهاً أن الحرص على تفعيل اليوم العالمي لمكافحة السمنة يتواكب مع تطلعات وزارة الصحة في الحد من انتشار هذا المرض، عبر التعريف بأخطار مرض السمنة وأهم مسبباته وطرق الوقاية منه.

من جانبه كشف مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة عن طرق العلاج التي يقدمها عبر التدخل الجراحي، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن تناول الأغذية غير الصحية والتي تعد أهم مسببات السمنة حسب الدراسات العالمية في مجال السمنة، كالسكريات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية والدهون المشبعة، والتركيز على تناول الغذاء الصحي من خضروات وبروتينات مجهزة في المنزل، والاستعاضة عن الحلويات بتناول الفواكه الطازجة، مع أهمية ممارسة

يشار إلى أن المركز خدم أكثر من 5893 مستفيداً، وأجرى خلال العام الماضي 2022م أكثر من 317 عملية جراحية لتكميم المعدة تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

// انتهى //

14:37ت م

0106



بريدة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واسأقام مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة في مستشفى بريدة المركزي، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السمنة، وذلك في صالة العيادات الخارجية ، بالتعاون مع قسم التوعية والتثقيف الصحي بالمستشفى.وبيّن تجمع القصيم الصحي أن الفعالية المقامة شملت استخدام العديد من الوسائل التثقيفية وتنفيذ برامج توعية تستهدف المراجعين والزوار للتعريف بأمراض السمنة ومسبباته، وطرق الوقاية منها باتباع الأنماط الغذائية الصحية، منوهاً أن الحرص على تفعيل اليوم العالمي لمكافحة السمنة يتواكب مع تطلعات وزارة الصحة في الحد من انتشار هذا المرض، عبر التعريف بأخطار مرض السمنة وأهم مسبباته وطرق الوقاية منه.من جانبه كشف مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة عن طرق العلاج التي يقدمها عبر التدخل الجراحي، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن تناول الأغذية غير الصحية والتي تعد أهم مسببات السمنة حسب الدراسات العالمية في مجال السمنة، كالسكريات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية والدهون المشبعة، والتركيز على تناول الغذاء الصحي من خضروات وبروتينات مجهزة في المنزل، والاستعاضة عن الحلويات بتناول الفواكه الطازجة، مع أهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل يومي ومنتظم للحد من خطر السمنة.يشار إلى أن المركز خدم أكثر من 5893 مستفيداً، وأجرى خلال العام الماضي 2022م أكثر من 317 عملية جراحية لتكميم المعدة تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.// انتهى //14:37ت م0106

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الأمير فيصل بن مشعل للبدانة يقيم فعاليات توعوية في اليوم العالمي لمكافحة السمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.