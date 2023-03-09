السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يستقبل وفد الاتحاد السعودي للسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية



عمّان 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في السفارة اليوم، وفد الاتحاد السعودي للسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية، الذي يزور الأردن حالياً.

‏وجرى خلال الاستقبال، استعراض أهداف وبرنامج الاتحاد وخططه المستقبلية.

// انتهى //

14:36ت م

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