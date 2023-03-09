السعودية اليوم / إنهاء معاناة طفل من ارتجاع المريء بمستشفى خميس مشيط



أبهـا 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

تمكن فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال من إجراء عملية منظار لتوسعة تضيّق في أسفل المريء لطفل من ذوي متلازمة داون يعاني من ارتجاع مستمر .

وأوضحت صحة عسير أن الفحوصات الطبية باستخدام صبغة الباريوم كشفت عن وجود حلقة في أسفل المريء - يُحتمل أن تكون خلقية منذ الولادة -، كما تبين وجود جسم غريب أدى إلى انسداد جزئي لهذه الحلقة تسببت في معاناة الطفل، حيث تم - بحمد الله - عمل المنظار العلاجي له ، وإزالة الجسم الغريب وتوسعة التضيّق عبر استخدام البالون وقد تكللت العملية بالنجاح.

من جهة أخرى قدم المستشفى ولأول مرة على مستوى منطقة عسير خدمة تقييم وتشخيص وعمل أشعة الفلوروسكوبي لجميع حالات اضطرابات البلع وذلك عن طريق توفير صبغات الباريوم سولفات بجميع كثافاتها وبهذه الخدمة يتم تقليص الإحالات لخارج المنطقة والتسهيل على متلقي الخدمة من المرضى والمراجعين.

// انتهى //

14:30ت م

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