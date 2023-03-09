السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض تقبض على (4) مخالفين زوّروا رخص إقامة وبطاقات تأمين



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

قبضت شرطة منطقة الرياض على (4) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية لاتخاذهم محلًا للطباعة والنسخ مقرًا لتزوير رخص الإقامة وبطاقات التأمين وتلقيها وتمريرها للمخالفين عبر تطبيق الواتساب، وضبط بحوزتهم (358) بطاقة معدة لذلك ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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14:09ت م

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