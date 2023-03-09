السعودية اليوم / وكيل إمارة الشرقية يفتتح المؤتمر العالمي الأول للتمريض



الدمام 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد البتال اليوم، المؤتمر العالمي الأول للتمريض تحت شعار "صوت التمريض 2023"، بحضور عدد من مدراء القطاعات الحكومية والصحية بالمنطقة ونخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين.

ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه تجمع الشرقية الصحي في فندق مرديان الخبر، إلى بحث آخر المستجدات في مجال التمريض، وتعزيز الأداء السريري من خلال نقل ودمج المعرفة الجديدة في الممارسة لتحسين نتائج المرضى، والاعتراف بدور وإنجازات الممرضات كقادة في الخطوط الأمامية خلال جائحة COVID-19، بالإضافة إلى مناقشة وتحليل اتجاهات التمريض واهتماماته لتحديد طرق لتعزيز ممارسه التمريض الإكلينيكية.

وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي خلال كلمته بالمؤتمر، حرص تجمع الشرقية الصحي على تقديم أفضل رعاية تمريضية في كافة المنشآت التابعة له خلال العام الماضي 2022، ليقدم بذلك دوراً هاماً وبارزاً في تحسين تجربة المريض في كافة المنشآت الصحية، والتي شهدت -بحمد الله- مؤشرات أداء عالية في العالم الميلادي الماضي، حيث حصد التجمع المركز الأول في رحلة التنويم على مستوى المملكة، و الثالث في رحلة العيادات الخارجية، والخامس في رحلة الطوارئ، إضافة إلى تحقيقه مراكز متقدمة أخرى.

وأبان أن مثل هذه المؤتمرات العالمية يجب أن تقدم توصيات تعزز القيم التي رسختها إستراتيجية تجمع الشرقية الصحي وجعل الخدمات التمريضية في المنشآت التابعة للتجمع خدمات ذات جودة عالية تضمن رحلة علاجية ناجحة وذات قيمة للمريض -بإذن الله-.

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14:08ت م

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