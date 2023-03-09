السعودية اليوم / مركز القلب بالمدينة المنورة ينجح في إنقاذ حياة أم وجنينها ‎



المدينة المنورة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

تمكنت الفرق الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالتعاون مع فريق طبي متخصص بالتوليد من مستشفى أحد العام بالمدينة المنورة من إجراء عملية لسيدة تعاني من ضيق في التنفس واضطراب في نبضات القلب ودخولها في وضع صحي حرج يستدعي معه إنهاء الحمل للحفاظ على حياة الأم والجنين.

‏وبين التجمع الصحي للمدينة ان المريضة حضرت إلى المركز وهي في الأسبوع السابع والثلاثين من حملها برفقة فريق طبي متكامل ومتخصص في حالات الولادة، تحسباً لحدوث مضاعفات قلبية، وخضعت فور وصولها للفحوصات الطبية اللازمة لما قبل عملية الولادة بغرف عمليات القلب، ثم بدأ الفريق الطبي في إجراء عملية الولادة القيصرية، وعمل إنعاش رئوي للجنين الخديج لينقل بعدها بصورة آمنه داخل المحضن المتنقل على جهاز التنفس الصناعي إلى وحدة الأطفال حديثي الولادة بمستشفى أحد، وتماثل ولله الحمد للشفاء وغادر المستشفى برفقة والدته بعد الاطمئنان على صحتيهما.

يذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب أجرى 818 عملية قلب مفتوح خلال العام 2022م، فيما أجرى 6073 قسطرة قلبية خلال العام نفسه .

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14:04ت م

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