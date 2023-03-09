السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي.

واستمع سموه إلى نبذة عن إنجازات الفرع وبرامج خدمة المستفيدين اجتماعياً وتأهيلهم.

// انتهى //

13:58ت م

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