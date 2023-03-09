شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يعلق على مواجهة النصر وطريقته لإيقاف رونالدو.. تصريح مثير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، عن مواجهة النصر القوية الليلة،ضمن منافسات الجولة ال 20 من دوري روشن السعودي، فى لقاء حسم الصدارة بين الفريقين.

وقال سانتو: "مواجهة النصر؟ بالتأكيد ستكون مواجهة قوية للغاية، أمام منافس قوي وعنيد، ولكن العميد لا ينظر سوي على تحقيق الفوز، من أجل إعتلاء الصدارة والوصول إلى قمة الترتيب".

وأضاف: "بالطبع النصر فريق مرشح للفوز باللقب، وتحقيف الفوز فى مواجهة الليلة، ولكنه على ثقة تامة بقدرات لاعبيه فى تجاوز عقبة العالمي، وتقديم مواجهة قوية، لا سيما أن المباراة ستقام على ملعب الاتحاد".

وتابع:" أناشد جماهير الاتحاد بالتواجد بقوة فى مواجهة الليلة، ودعم الفريق فى تلك المواجهة الصعبة، خاصة أن دور الجماهير فى مثل هذه المواجهات الجماهيرية الكبري، يكون لها تأثير كبير على اللاعبين ".

وأختتم:" مواجهة رونالدو؟ لقد وجهناه من قبل هذا الموسم مع النصر، وتمكنا من إيقاف خطورته، وآمل أن يتكرر هذا السيناريو مرة آخري فى مواجهة الليلة.



موعد مباراة الاتحاد والنصر

ومن المقرر أن يلاقي نادي الاتحاد نظيره النصر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة ال20 من دوري روشن السعودي، على أن تقام المباراة فر تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن النصر يعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، فى حين يحتل نادي الاتحاد المركز الثاني برصيد 44 نقطة.