شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسكيو دوري روشن|سانتو يستقر على تشكيل الاتحاد.. وجارسبا يفاجئ العميد بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة كروية سعودية من العيار الثقيل، تجمع بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، التشكيل المتوقع أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب بين كبار القارة الآسيوية، في صراع شرس بين الطرفين لحسم الثلاث نقاط.

موعد مباراة النصر والاتحاد والقنوات الناقلة

ومن المقرر ان تقام المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 9 من شهر مارس الجاري، على أن تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية اللقاء المرتقب في الكلاسيكو بين النصر والاتحاد، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتحاد في قمة الدوري السعودي 2022/2023

ونرصد لكم في السطور التالية التشكيل المتوقع أن يدخل به الفريقين إلى أحداث اللقاء المرتقب في الدوري السعودي، وذلك يأتي فيما يلي..

سانتو يستقر على تشكيل الاتحاد.. وجارسبا يفاجئ العميد بهذه الطريقة



من المتوقع أن يدخل سانتو بهذا التشكيل أمام الكتيبة النصراوية:-

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: احمد حجازي، احمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، هوساوي.

خط الوسط: برونو هنريكي، طارق حامد، هيلدر كوستا، رومارينهو، عبدالرحمن العبود.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

بينما يأتي تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد كالتالي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الله مادو، كونان، لاجيمي.

خط الوسط: الخيربي، جوستافو، النجعي، مشاريبوف.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، تاليسكا.

موقف النصر والاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

ترتكز كتيبة العميد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 44 نقطة، بينما يقع النصر على قمة الترتيب برصيد 46 نقطة.