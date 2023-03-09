فتح القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت للرجال

تفعيل مراكز العمرة والإرشاد استعدادا لرمضان فعلت وزارة الحج والعمرة، ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الزيارة، تشغيل محطتي مركز حجاج ومعتمري البر، ومحطة مراقبة التفويج بطريق... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 17 شعبان 1444 هـ 17 شعبان 1444 هـ تحرك بلدي لتحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية بدأت العديد من أمانات المناطق، تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالموافقة على استكمال إجراءات المعاملات... المناطق: دوت الخليج، واس المناطق: دوت الخليج، واس 17 شعبان 1444 هـ 17 شعبان 1444 هـ 40 ألف مخالفة للنقل ومكة تتصدر تصدر قطاع النقل البري مخالفات النقل في شهر فبراير الماضي بـ39.426 مخالفة، من إجمالي المخالفات المرصودة التي بلغت 39.498 مخالفة، منها 72... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 17 شعبان 1444 هـ 17 شعبان 1444 هـ صيف ممطر وعاصف أكد أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي لـ«دوت الخليج» أن التقارير والنشرات العلمية للمناخ الصادرة عن المعاهد العلمية في أستراليا... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 16 شعبان 1444 هـ 16 شعبان 1444 هـ 8 شروط لشركات الإعاشة بالمسجد النبوي حددت وكالة شؤون المسجد النبوي 8 شروط لشركات الإعاشة للسماح للأفراد بالتعاقد معهم من خلال تطبيق المعايير والمتطلبات التي وضعتها... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 16 شعبان 1444 هـ 16 شعبان 1444 هـ إحباط محاولات تهريب 52 طنًا من القات صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 16 شعبان 1444 هـ 16 شعبان 1444 هـ مستشفى وقفي بالمدينة أعلنت منصة إحسان عن تغطية تكاليف أول مستشفى وقفي في المملكة بالمدينة المنورة، مستشفى السلام الوقفي، وذلك بعد نصف ساعة من افتتاح... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 16 شعبان 1444 هـ 16 شعبان 1444 هـ

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