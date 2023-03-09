اخبار السعوديه

فتح القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت للرجال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

تفعيل مراكز العمرة والإرشاد استعدادا لرمضان

فعلت وزارة الحج والعمرة، ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الزيارة، تشغيل محطتي مركز حجاج ومعتمري البر، ومحطة مراقبة التفويج بطريق...

8b168ae951.jpgالمدينة المنورة: علي العمري
713a976267.jpg17 شعبان 1444 هـ

تحرك بلدي لتحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية

بدأت العديد من أمانات المناطق، تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالموافقة على استكمال إجراءات المعاملات...

icon-byline.pngالمناطق: دوت الخليج، واس
icon-clock.png17 شعبان 1444 هـ

40 ألف مخالفة للنقل ومكة تتصدر

تصدر قطاع النقل البري مخالفات النقل في شهر فبراير الماضي بـ39.426 مخالفة، من إجمالي المخالفات المرصودة التي بلغت 39.498 مخالفة، منها 72...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png17 شعبان 1444 هـ

صيف ممطر وعاصف

أكد أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي لـ«دوت الخليج» أن التقارير والنشرات العلمية للمناخ الصادرة عن المعاهد العلمية في أستراليا...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png16 شعبان 1444 هـ

8 شروط لشركات الإعاشة بالمسجد النبوي

حددت وكالة شؤون المسجد النبوي 8 شروط لشركات الإعاشة للسماح للأفراد بالتعاقد معهم من خلال تطبيق المعايير والمتطلبات التي وضعتها...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png16 شعبان 1444 هـ

إحباط محاولات تهريب 52 طنًا من القات

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png16 شعبان 1444 هـ

مستشفى وقفي بالمدينة

أعلنت منصة إحسان عن تغطية تكاليف أول مستشفى وقفي في المملكة بالمدينة المنورة، مستشفى السلام الوقفي، وذلك بعد نصف ساعة من افتتاح...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png16 شعبان 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر فتح القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت للرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا