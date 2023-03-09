فتح القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت للرجال

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تفعيل مراكز العمرة والإرشاد استعدادا لرمضان
فعلت وزارة الحج والعمرة، ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الزيارة، تشغيل محطتي مركز حجاج ومعتمري البر، ومحطة مراقبة التفويج بطريق...
تحرك بلدي لتحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية
بدأت العديد من أمانات المناطق، تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالموافقة على استكمال إجراءات المعاملات...
40 ألف مخالفة للنقل ومكة تتصدر
تصدر قطاع النقل البري مخالفات النقل في شهر فبراير الماضي بـ39.426 مخالفة، من إجمالي المخالفات المرصودة التي بلغت 39.498 مخالفة، منها 72...
صيف ممطر وعاصف
أكد أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي لـ«دوت الخليج» أن التقارير والنشرات العلمية للمناخ الصادرة عن المعاهد العلمية في أستراليا...
8 شروط لشركات الإعاشة بالمسجد النبوي
حددت وكالة شؤون المسجد النبوي 8 شروط لشركات الإعاشة للسماح للأفراد بالتعاقد معهم من خلال تطبيق المعايير والمتطلبات التي وضعتها...
إحباط محاولات تهريب 52 طنًا من القات
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير...
مستشفى وقفي بالمدينة
أعلنت منصة إحسان عن تغطية تكاليف أول مستشفى وقفي في المملكة بالمدينة المنورة، مستشفى السلام الوقفي، وذلك بعد نصف ساعة من افتتاح...
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