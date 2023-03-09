السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل المهندس إبراهيم بن محمد السلطان



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، معالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وذلك عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء .

وتمنى سموه التوفيق والسداد لمعاليه في مهامه وأعماله، مؤكداً على الثقة الملكية الغالية التي حظي بها من القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

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13:44ت م

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