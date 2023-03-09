شكرا لقرائتكم خبر عن "تحذير خاص" لنجوم الاتحاد قبل مواجهة النصر في كلاسيكو دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الإعلامي عدنان جستنية تحذير شديد لـ نجوم نادي الاتحاد، قبل ساعات من مواجهة الفريق المرتقبة أمام النصر في قمة الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

تحذير خاص إلى نجوم الاتحاد قبل مباراة النصر

ووجه جستنية رسالة إلى كتيبة العميد من خلال تصريحات تلفزيونية: "خايف على فريق الاتحاد في هذه المواجهة، حال وجود ثقة زائدة عند اللاعبين على أرض الميدان وتكون النتيجة سلبية، خاصة أن هناك ترشيحات كثيرة تصب في مصلحة العميد".

وأضاف الإعلامي: "أتمنى أن يفوز الاتحاد بتلك المواجهة بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء".

موعد مباراة النصر والاتحاد والقنوات الناقلة

من المقرر أن يستضيف ستاد الجوهرة المشتعلة قمة الاتحاد والنصر المرتقبة في الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام مساء اليوم الخميس.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

الجدير ذكره يقع الاتحاد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، بينما يرتكز النصر على قمة المسابقة برصيد 46 نقطة.