السعودية اليوم / علاج أورام ليفية بتقنية الأشعة التداخلية لـ 40 مريضة دون تدخل جراحي



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

تمكن مستشفى الملك سلمان التخصصي في حائل من إجراء 40 عملية بتقنية الأشعة التداخلية لمعالجة أورام ليفية في رحم 40 مريضة أنهيت معاناتهن التي استمرت نحو عام.

وأوضح تجمع حائل الصحي أن استخدام تقنية الأشعة التداخلية لمعالجة الأورام الليفية بالرحم بتخدير موضعي ودون تدخل جراحي، ومضاعفات أقل، وتتميز بأن المريضة تستطيع مغادرة المستشفى في غضون 24 ساعة، ولا تتجاوز فترة النقاهة أسبوعاً لتمارس حياتها بشكل طبيعي.

وأضاف أنه تمت معالجة 40 مريضة خلال عام، وأعمارهن في العقد الخامسة من العمر، مبيناً أن تقنية الأشعة التداخلية تسهم في المحافظة على الرحم بدون الحاجة لاستئصال الرحم.

وأكد أن نجاح تقنية الأشعة التداخلية بمستشفى الملك سلمان التخصصي المحافظة على الرحم وعدم استئصاله، باستخدام القسطرة عبر شريان الفخذ أو اليد حتى نصل لشريان الرحم وإغلاق الشرايين المغذية للورم بحبيبات طبية تسبب ذبول وموت الورم.

يذكر أن عدد المستفيدين في العيادات الخارجية في مستشفى الملك سلمان 10285 مستفيداً، وعدد المستفيدين من قسم الطوارئ 1987 مستفيداً، وعدد المنومين 9011 مستفيداً، وأجريت نحو 326 عملية جراحية.

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12:47ت م

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