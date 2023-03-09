السعودية اليوم / أمانة جدة تنفّذ أكثر من 29 ألف جولة رقابية على المنشآت



جدة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

نفّذت أمانة محافظة جدة خلال شهر فبراير الماضي أكثر من 29 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي, استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 18.163 منشأة صحية, و 10.976 منشأة تجارية, وإغلاق 717 منشآت مخالفة.

وبيّن أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 22.572 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدماً في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

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12:23ت م

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