السعودية اليوم / رئيس ديوان المظالم: القضاء السعودي يعيش مرحلة تطور ملموس وتحديثات سريعة



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن القضاء السعودي اليوم يعيش مرحلة تطور ملموس وتحديثات سريعة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

جاء ذلك خلال كلمةٍ ألقاها معاليه في كلية القانون بجامعة سذرن ماثدست في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور عددٍ من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلاب كلية القانون والمهتمين من المحامين.

وقد ركز معالي رئيس ديوان المظالم في كلمته على وصف التطورات الخلاقة للحقبة الحالية للقضاء السعودي من حيث تطور أنظمته وتجويد مخرجاته وتقليص مدد التقاضي فيه، موضحاً ما تم استحداثه من تشريعات التي صدرت مؤخراً سواء في نظام الإثبات أو نظام الأحوال الشخصية ونحوها ، وكذلك نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وأثرها على استقرار الأحكام.

وتأتي هذه الزيارة والمحاضرة ضمن مساعي ديوان المظالم في نقل ما يعيشه مرفق القضاء الإداري السعودي من مستجدات تشريعية وإدارية في ظل دعم وتوجيه القيادة الحكيمة -أيدها الله- وأيضاً تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القضائية والأكاديمية المتخصصة في الجانب القانوني.

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12:21ت م

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الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واسأكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن القضاء السعودي اليوم يعيش مرحلة تطور ملموس وتحديثات سريعة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وذلك من خلال استحداث الأنظمة القضائية ورقمنتها وتطوير التشريعات بما يتواكب مع ما تعيشه المملكة من تطور وانفتاح تجاري وثقافي واستثماري على العالم بمختلف الأصعدة ، إضافة إلى النقلة النوعية التي عاشها القضاء بشكل عام والإداري بشكل خاص في المملكة من خلال رقمنة جميع خطوات التقاضي وما يساندها من خدمات إدارية.جاء ذلك خلال كلمةٍ ألقاها معاليه في كلية القانون بجامعة سذرن ماثدست في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور عددٍ من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلاب كلية القانون والمهتمين من المحامين.وقد ركز معالي رئيس ديوان المظالم في كلمته على وصف التطورات الخلاقة للحقبة الحالية للقضاء السعودي من حيث تطور أنظمته وتجويد مخرجاته وتقليص مدد التقاضي فيه، موضحاً ما تم استحداثه من تشريعات التي صدرت مؤخراً سواء في نظام الإثبات أو نظام الأحوال الشخصية ونحوها ، وكذلك نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وأثرها على استقرار الأحكام.وتأتي هذه الزيارة والمحاضرة ضمن مساعي ديوان المظالم في نقل ما يعيشه مرفق القضاء الإداري السعودي من مستجدات تشريعية وإدارية في ظل دعم وتوجيه القيادة الحكيمة -أيدها الله- وأيضاً تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القضائية والأكاديمية المتخصصة في الجانب القانوني.// انتهى //12:21ت م0064

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