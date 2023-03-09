السعودية اليوم / اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي الخليجي تناقش إدخال بعض التعديلات على الاتفاقية العامة واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة



مسقط 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

ناقشت اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي الخليجي إدخال بعض التعديلات على الاتفاقية العامة واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرابع والخمسين، والذي عقد اليوم ، في سلطنة عمان، برئاسة سعادة الدكتور منصور بن طالب بن علي الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة جميع دول مجلس التعاون والأمانة العامة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها تقرير الهيئة عن أداء وأنشطة الربط الكهربائي الخليجي للمدة من 1 يناير 2023 إلى 28 فبراير 2023، وحاجة اللجنة الاستشارية والتنظيمية للدعم أو التطوير بما يعزز الدور التنظيمي لها، كما أحيطت اللجنة بإجراءات انتقال رئاسة اللجنة الاستشارية والتنظيمية للدورة القادمة، وحصول الهيئة على رخصة لنقل الكهرباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنح هيئة الربط الكهربائي الخليجي صفة (طرف متاجر) في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة. وتم اتخاذ عدد من التوصيات والموضوعات الفنية التي سترفع للجنة التعاون الكهربائي والمائي.

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11:45ت م

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