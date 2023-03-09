السعودية اليوم / عقد الاجتماع الـ 55 للجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الخامس والخمسين للجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون، يومي الأربعاء والخميس 8 - 9 مارس 2023م، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وناقش أعضاء اللجنة متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس، والعديد من المواضيع الثقافية المشتركة، من أهمها ما صدر عن المجلس الأعلى الموقر في بيانه الختامي في دورته الـ(43)، وكذلك متابعة تنفيذ الإستراتيجية الثقافية 2020 - 2030م، والتعاون الدولي في المجال الثقافي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالشأن الثقافي المشترك، واتخاذ التوصيات بشأنها.

// انتهى //

11:41ت م

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