السعودية اليوم / أمانة الشرقية خدمة "إصدار الشهادة الصحية" للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء والصحة العامة رقمياً



الدمام 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، خدمة «إصدار الشهادة الصحية» للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، والصحة العامة رقمياً، وخدمات الإلغاء، والاستعلام عن الشهادة الصحية؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة وتسهيل وصول المستفيدين إليها، ويأتي ذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وستمكن هذه الخدمة المستفيدين من إصدار الشهادة الصحية، وطباعتها دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة أو البلدية؛ وذلك بعد أن تم ربط نتائج الفحص الطبي بين الأمانة والبلديات ومنصة صحة رقمياً، حيث يمكن للمستفيد إجراء الفحص الطبي في المنشآت الصحية المرخصة، وستنعكس نتيجة الفحص إلكترونياً، مما يسهل عملية إصدار الشهادات الصحية عبر منصة "بلدي".

وأكد وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، أن هذه الخدمات الحديثة تواكب المرحلة الحالية لتطوير الأنظمة إلكترونياً، تعمل على التسهيل للمستفيد في استخدام أفضل السبل والتقنيات الحديثة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالأنشطة المتعلقة بالقطاع البلدي.

يذكر أن التحديثات شملت إصدار دليل استرشادي لإصدار الشهادات الصحية، ويتضمن اشتراطات التقديم، وآلية الإصدار وبعض التحديثات، ومنها: تمكين العامل من تحديث وإدخال معلوماته الشخصية على النظام، وأن تكون مهنته ضمن المهن التي يسمح من خلالها بإصدار الشهادة الصحية، وأن يكون مرتبطاً بمنشأة مرخصة يسمح نشاطها بإصدار الشهادة الصحية، وإرسال رسالة إلى العامل على جواله برقم السداد؛ لدفع قيمة فاتورة الشهادة الصحية.

ويشار إلى أن الشهادة الصحية تسمح بمزاولة المهنة للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، أو الصحة العامة مثل: المطاعم وصالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس، والتزيين النسائي وما في حكمها، ويتم إصدار الشهادة الصحية عن طريق التكامل مع نتائج الفحوصات الطبية التي تجرى للمستفيدين عبر ( منصة صحه) التابعة لوزارة الصحة.

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11:27ت م

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