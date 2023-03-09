السعودية اليوم / مذكرة تعاون بين عقارات الدولة ومركز ترشيد المياه



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

وقّعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، مذكرة تعاون مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)، تهدف إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، التي تتضمّن ترشيد استهلاك المياه في الاستخدامات الحضرية والصناعية والزراعية والمحافظة على الموارد المائية لعقارات الدولة، وذلك من خلال تبادل المعلومات التي تعزز نقل المعرفة وتبادل الخبرات، إضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية، وتطوير التعاون في المبادرات المرتبطة بكفاءة وترشيد المياه للمباني الحكومية والتوعية في كيفية استخدامها واستهلاكها.

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11:17ت م

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