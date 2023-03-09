شكرا لقرائتكم خبر عن ثبت الآن.. تردد قناة SSC HD1 المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والإتحاد في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث محبي الكرة العربية والسعودية لمعرفة ماهو تردد قناة SSC HD1 المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والإتحاد في دوري روشن السعودي في المباراة التي ستقام اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة العشرين من الدوري السعودي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

النصر والإتحاد

ويدخل فريق النصر المباراة وهو يحتل المركز الأول في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة من لعب 19 مباراة حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة فقط.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق إتحاد جدة يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة من لعب 19 مباراة حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة فقط.

تردد قناة SSC HD1 المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والإتحاد

وجاء تردد قناة SSC HD1 المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والإتحاد التي ستنقل المباراة اليوم بشكل مجاني وبتعليق المعلق الرياضي الكبير فهد العتيبي على النحو التالى:

تردد قناة SSC 1

التردد: 12418

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.