السعودية اليوم / لجنة المديرين العامين لمؤسسات التعليم والتدريب الأمني بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ 15 بسلطنة عُمان



مسقط 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

عقدت لجنة المديرين العامين لمؤسسات التعليم والتدريب الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 15 ، يومي الأربعاء والخميس 8 - 9 مارس 2023م، بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في سلطنة عمان، بمشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة.

ناقش الاجتماع قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس فيما يخص التعاون المشترك بين مؤسسات التعليم والتدريب الأمني بدول المجلس.

وبعد الاجتماع تم تنظيم جولة للوفود المشاركة في مرافق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في ولاية نزوى، للاطلاع على تجربة التدريب الأمني والشرطي في شرطة عُمان السلطانية.

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10:53ت م

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