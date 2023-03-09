السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز توقع اتفاقية لتوزيع منتجات الرعاية الصحية



جدة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

وقّعت جامعة الملك عبدالعزيز، أمس، اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الوطنية لتوزيع منتجات شركة الترياق الأولى الطبية "الترياق فارما" إحدى شركات وادي جدة المملوكة بالكامل للجامعة بهدف الإسهام الفاعل في تطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، وعدد من المسؤولين والقيادات من الجانبين.

وأوضحت رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، أن الاتفاقية تصب في أهداف تفعيل العلاقة بين الجامعة والقطاع الخاص وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن الشراكة تهدف للإسهام في تطوير وتوطين صناعة دوائية قائمة على البحث العلمي والمعرفة، مؤكدة أهمية التأثير الإيجابي لهذه الاتفاقية على الجامعة من خلال الاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودمج هذه المعرفة بالصناعات الوطنية الرائدة، لتحقيق أهداف ورؤية الجامعة، بجانب تعميق المحتوى المحلي الوطني بمعايير وتقنيات حديثة عالمية تناسب وتلبي المتطلبات المحلية والعالمية حاضراً ومستقبلياً، وتأهيل كوادر سعودية مدربة على أحدث التقنيات في الصناعات الدوائية ونقل هذه التقنيات العالمية وتوطينها، وزيادة إسهام القطاع الدوائي في الصادرات

// انتهى //

10:28ت م

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جدة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واسوقّعت جامعة الملك عبدالعزيز، أمس، اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الوطنية لتوزيع منتجات شركة الترياق الأولى الطبية "الترياق فارما" إحدى شركات وادي جدة المملوكة بالكامل للجامعة بهدف الإسهام الفاعل في تطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، وعدد من المسؤولين والقيادات من الجانبين.وأوضحت رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، أن الاتفاقية تصب في أهداف تفعيل العلاقة بين الجامعة والقطاع الخاص وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن الشراكة تهدف للإسهام في تطوير وتوطين صناعة دوائية قائمة على البحث العلمي والمعرفة، مؤكدة أهمية التأثير الإيجابي لهذه الاتفاقية على الجامعة من خلال الاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودمج هذه المعرفة بالصناعات الوطنية الرائدة، لتحقيق أهداف ورؤية الجامعة، بجانب تعميق المحتوى المحلي الوطني بمعايير وتقنيات حديثة عالمية تناسب وتلبي المتطلبات المحلية والعالمية حاضراً ومستقبلياً، وتأهيل كوادر سعودية مدربة على أحدث التقنيات في الصناعات الدوائية ونقل هذه التقنيات العالمية وتوطينها، وزيادة إسهام القطاع الدوائي في الصادرات السعودية // انتهى //10:28ت م0025

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