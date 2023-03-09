شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة النصر والإتحاد اليوم في دوري روشن السعودي.. مفاجآة نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عدد كبير من محبي الكرة السعودية والعربية من معرفة معلق مباراة النصر والإتحاد في المباراة التي ستقام اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة العشرين من منافسات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

مباراة النصر والإتحاد

وتنطلق مباراة النصر والإتحاد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ويسعى كل فريق في تلك المباراة من تحقيق الفوز والانتصار بالأخص فريق الإتحاد من أجل تعطيل فريق النصر في صدارة دوري روشن السعودي والاقتراب منه ويتسلح فريق الإتحاد بالجمهور وعامل الأرض.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن المدير الفني رودي جارسيا طالب من لاعبى النصر بضرورة تحقيق الفوز في الديربي اليوم على حساب الإتحاد من أجل توسيع الفارق بينه وبين الاتحاد في الدوري السعودي.

معلق مباراة النصر والإتحاد

وأعلنت شبكة قنوات السعودية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات الدوري السعودي ودوري روشن السعودي نقل المواجهة عبر قناة SSC HD1 على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير فهد العتيبي.