شكرا لقرائتكم الأحساء وطريف تسجلان أعلى وأقل درجة حرارة في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم الخميس، حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة عند 36 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة عند 7 مئوية.

درجات الحرارة بالمملكة

وأوضح المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أن درجة الحرارة في وادي الدواسر وشروره والدمام والخرج سجلت 35 درجة مئوية، كما سجلت درجة الحرارة في القنفذة 34 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في الدوادمي والرياض سجلت 32 درجة مئوية، كما سجلت جدة وجزان ونجران والصمان وينبع 31 درجة مئوية، وسجلت المدينة المنورة وبيشة والدهناء 30 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: