شكرا لقرائتكم السفارة في جورجيا للمواطنين: تجنبوا مظاهرات العاصمة تبليسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت سفارة المملكة لدى جورجيا جميع المواطنين الموجودين في مدينة تبليسي، إلى تجنب مواقع المظاهرات وأخذ الحيطة والحذر.

مظاهرات تبليسي

وشددت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”، على المواطنين بالحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك، والاتصال عند الحاجة على رقم الطوارئ المعتمد لدى السفارة”.

قانون العملاء الأجانب

يذكر أن آلاف المحتجين نزلوا إلى الشارع في العاصمة تبليسي رفضا لقانون “العملاء الأجانب” المثير للجدل، ووقعت صدامات ومواجهات وحالة من الكر والفر بين الشرطة والمحتجين.