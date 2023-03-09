شكرا لقرائتكم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت منصة أبشر، عن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بكل سهولة.

وقالت المنصة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن هذه الخدمة تمكن من تمديد تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية المتواجدين خارج المملكة.

خطوات تنفيذ الخدمة

وحددت منصة أبشر إجراءات التنفيذ كالتالي:

– الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب العمالة.

– اختيار التأشيرات.

– اختيار تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة.