شكرا لقرائتكم أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية، كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على اجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية باتجاه مضيق باب المندب بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.