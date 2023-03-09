السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بجازان يشارك في فعاليات أسبوع المرور الخليجي



جيزان 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان، في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد المُقام تحت شعار "حياتك أمانة" الذي نظمه مرور منطقة جازان بمجمع الراشد مول التجاري.

وتمثلت مشاركة الفرع من خلال توعية وتثقيف الزوار لكيفية التعامل مع الحالات الطارئة ومنها الإنعاش القلبي الرئوي، وإيقاف النزيف، وتجبير الكسور.

وتهدف المشاركة إلى رفع مستوى ثقافة الإسعافات الأولية، وكيفية تقديم الخدمة الإسعافية لدى أفراد المجتمع.

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