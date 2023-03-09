السعودية اليوم / "الصحة" تعلن فتح باب المشاركة في جائزة التميز في تجربة المريض 2022



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

أعلنت وزارة الصحة فتح باب التقديم للمشاركة في جائزة التميز في تجربة المريض لعام 2022م، بدءاً من 8 مارس وحتى 13 إبريل 2023م.

وأوضحت الوزارة أن الجائزة تستهدف المتميزين من جهات وأفراد في نطاقات تحسين تجربة المريض في القطاع العام والخاص، وذلك بهدف بناء نموذج تميز رائد؛ للارتقاء في القطاع الصحي، وتقدير وإبراز الممارسات المتميزة في القطاع الصحي، ونشر ثقافة التعاطف والإحسان، إضافة إلى تعزيز مفهوم الرعاية المرتكزة على الإنسان بآليات تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وبينت "الصحة" أن عدد الجوائز يبلغ 15 جائزة ، يتم توزيعها على عدد من المسارات ، وتشمل مسارات الأفراد، المنشآت، القطاعات الأخرى، والأعلى تقييماً في برنامج قياس تجربة المريض 2022م، حيث يشمل مسار الأفراد مديري العموم والرؤساء التنفيذيين، مديري تجربة المريض، والعاملين في القطاع الصحي، فيما يشمل مسار المنشآت الوزارة والمديريات الصحية في جميع مناطق المملكة، التجمعات الصحية، مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمراكز المتخصصة، أما مسار القطاعات الأخرى فيشمل القطاع الصحي الخاص، القطاعات الصحية الأخرى، والجمعيات والمؤسسات، بينما يشمل مسار الأعلى تقييماً في برنامج قياس تجربة المريض لعام 2022م، الطوارئ، العيادات الخارجية، التنويم، ومراكز الرعاية الأولية.

ويمكن للراغبين المشاركة في الجائزة التقديم على الرابط التالي للعاملين في قطاعات "الصحة"https://itsm.moh.gov.sa/dwp/app/#/itemprofile/13002 كما يمكن للقطاعات الأخرى إرسال المشاركة عبر البريد التالي:

// انتهى //

09:13ت م

0017



الرياض 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واسأعلنت وزارة الصحة فتح باب التقديم للمشاركة في جائزة التميز في تجربة المريض لعام 2022م، بدءاً من 8 مارس وحتى 13 إبريل 2023م.وأوضحت الوزارة أن الجائزة تستهدف المتميزين من جهات وأفراد في نطاقات تحسين تجربة المريض في القطاع العام والخاص، وذلك بهدف بناء نموذج تميز رائد؛ للارتقاء في القطاع الصحي، وتقدير وإبراز الممارسات المتميزة في القطاع الصحي، ونشر ثقافة التعاطف والإحسان، إضافة إلى تعزيز مفهوم الرعاية المرتكزة على الإنسان بآليات تتوافق مع رؤية المملكة 2030.وبينت "الصحة" أن عدد الجوائز يبلغ 15 جائزة ، يتم توزيعها على عدد من المسارات ، وتشمل مسارات الأفراد، المنشآت، القطاعات الأخرى، والأعلى تقييماً في برنامج قياس تجربة المريض 2022م، حيث يشمل مسار الأفراد مديري العموم والرؤساء التنفيذيين، مديري تجربة المريض، والعاملين في القطاع الصحي، فيما يشمل مسار المنشآت الوزارة والمديريات الصحية في جميع مناطق المملكة، التجمعات الصحية، مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمراكز المتخصصة، أما مسار القطاعات الأخرى فيشمل القطاع الصحي الخاص، القطاعات الصحية الأخرى، والجمعيات والمؤسسات، بينما يشمل مسار الأعلى تقييماً في برنامج قياس تجربة المريض لعام 2022م، الطوارئ، العيادات الخارجية، التنويم، ومراكز الرعاية الأولية.ويمكن للراغبين المشاركة في الجائزة التقديم على الرابط التالي للعاملين في قطاعات "الصحة"https://itsm.moh.gov.sa/dwp/app/#/itemprofile/13002 كما يمكن للقطاعات الأخرى إرسال المشاركة عبر البريد التالي: [email protected] // انتهى //09:13ت م0017

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الصحة" تعلن فتح باب المشاركة في جائزة التميز في تجربة المريض 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.