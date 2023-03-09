شكرا لقرائتكم خبر عن دوري روشن 2022/2023.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الاتحاد المتوقع أمام النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم انطلاق القمة المرتقبة، المقرر أن تجمع بين النصر والاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/202.

الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقع النصر ضيفًا على الاتحاد مساء الغد الخميس الموافق 9 من شهر مارس الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المراقبة بين الطرفين بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

مفاجآت بالجملة في تشكيل الاتحاد المتوقع أمام النصر في قمة دوري روشن

من المتوقع أن يدخل نونو سانتو بالتشكيل التالي أمام كتيبة النصراوية:-

حارس المرمى: جروهي.

وفي الدفاع: أحمد بامسعود، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي.

في الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، هيلدر كوستا، إيجور كورنادو، عبدالعزيز البيشي.

في الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

موقف الاتحاد والنصر في ترتيب الدوري السعودي

يعلو النصر قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بينما يرتكز الاتحاد في الوصافة حاملًا في رصيده 46 نقطة.

الجدير بالذكر انتهت المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الطرفين بفوز الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2022/2023، ليتأهل العميد إلى النهائي ويحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه بفوزه المثير على الفيحاء بهدفين دون رد.