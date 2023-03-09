اقتصادي / تراجع ديون مصر الخارجية لـ 155 مليار دولار



القاهرة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

أعلن البنك المركزي المصري تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي؛ ليسجل 155 مليار دولار؛ بتراجع قدره 700 مليون دولار، بمعدل 0.5% مقارنة بـشهر يونيو 2022.

وأرجع المركزي في تقرير له اليوم الانخفاض إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 7ر2 مليارات دولار، وارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.

وفيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي، أوضح التقرير أنها بلغت 4.8 مليارات دولار خلال الفترة "يوليو/سبتمبر" من العام المالي 2022/2023 والأقساط المسددة نحو 2ر3 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليارات دولار، منوها بأن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي ما تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

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