اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين



نيويورك 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تداولات اليوم.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 5.54 نقطة، أو 0.14 %، ليغلق عند 3991.91 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 46.67 نقطة، أو 0.41 %، مسجلا 11577.10 نقطة، بينما خالف مؤشر داو جونز الصناعي الاتجاه وأغلق منخفضا 62.15 نقطة، أو 0.19 %، لينهي التداول عند 32794.31 نقطة.

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