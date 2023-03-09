شكرا لقرائتكم بعثة المعارض تناقش الجوانب المختلفة لـ إكسبو الرياض 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عقد أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض، خلال اليوم الثاني من زيارتهم إلى مدينة الرياض الهادفة إلى تقييم ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في العاصمة، لقاءات مع عددٍ من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة الجوانب المختلفة لمعرض الرياض إكسبو 2030.

وتضمنت هذه اللقاءات الاجتماع مع المهندس عبدالله بن عامر السواحهة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي عبّر خلال اللقاء عن تطلعات المملكة لاستضافة هذا الحدث العالمي، وقال: يعكس اختيار الموضوع الرئيس لمعرض الرياض إكسبو 2030، “معًا نستشرف المستقبل” عمق تطلعات المملكة واستعدادها التام للعب دورٍ ريادي على الساحة العالمية، وذلك لاستشراف حلول مبتكرة تُسهم في معالجة التحديات التي تواجه العالم، وينبثق هذا التوجه عن رؤيتنا في جعل المعرض منصة عالمية توفر الأدوات اللازمة، لتصميم وإرساء مخططات تسهم في إيجاد غد أفضل.

وأضاف: نطمح في الرياض إكسبو 2030، إلى تمكين الدول من اتخاذ إجراءاتٍ يقودها شعار المعرض “معًا نستشرف المستقبل” مع إحداث تأثير ذي نطاق عالمي، وتقديم إمكاناتٍ أكبر للمساهمة في صنع مستقبل أفضل لشعوب العالم.

مستقبل حضاري مستدام

كما التقت بعثة المكتب الدولي للمعارض، بعدد من مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة، وشركة نيوم، لتسليط الضوء على دور المملكة الرائد وقفزاتها التنموية في مشاريع التطوير الحضري، والتي تتناغم مع الموضوع الرئيس للمعرض، وقامت البعثة بجولة في معرض نيوم (ذا لاين) الذي يترجم رؤية المملكة وتطلعاتها لاستشراف مستقبلٍ حضري مستدام.

كما التقى أعضاء البعثة مع الأميرة هيفاء آل مقرن، المندوبة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، والدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة، والدكتورة هلا التويجري، رئيسة هيئة حقوق الإنسان، وجرى خلال اللقاء استعراض تقدم المملكة في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وانعكاس ذلك بشكلٍ كبير على أحد الموضوعات الفرعية المقترحة للمعرض، وهو “الازدهار للجميع”.

يشار إلى أن الموضوع الرئيس المقترح للمعرض “معًا نستشرف المستقبل”، يشكّل ركيزة أساسية تُضفي طابعًا استثنائيًّا يحث المشاركين على تقديم أفكار مبتكرة وملهمة، وترجمتها على أرض الواقع من خلال الأجنحة الإبداعية، والبرامج الثقافية والاقتصادية، والعلمية التي سيحتضنها المعرض.

ويشتمل الموضوع الرئيس المقترح للمعرض على ثلاثة موضوعات فرعية، هي: “الازدهار للجميع”، و”العمل المناخي”، و”غد أفضل”، والتي تمّ نقاشها خلال سلسلة من العروض التقديمية وورش العمل التي عقدت خلال زيارة البعثة لمدينة الرياض، والتي أبرزت المشروعات والمبادرات الوطنية التي تقوم بها الهيئات والشركات السعودية، إضافةً إلى الإنجازات الكبرى التي تشهدها المملكة في مجالات: تطوير مدن المستقبل وتحول الطاقة والعمل المناخي والاقتصاد الرقمي، انطلاقًا من مستهدفات برامج “رؤية السعودية 2030”.

الهيئة الملكية لمدينة الرياض

تشرف الهيئة الملكية لمدينة الرياض على برامج التنمية الإستراتيجية الشاملة والمتعددة المراحل والتي تهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم بحلول 2030.

تأسست الهيئة الملكية لمدينة الرياض العام 1974 تحت اسم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتم تغيير اسمها إلى هيئة تطوير مدينة الرياض في العام 2018، إلى أن تم اعتماد مسمى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك بموجب مرسوم ملكي صادر في العام 2019.

الرياض إكسبو 2030

يُعد معرض الرياض إكسبو 2030، العنوان الرسمي لملف ترشّح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2030م إلى 1 إبريل 2031م، وتمّ تقديم ملف الترشّح إلى المكتب الدولي للمعارض (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) في أكتوبر من عام 2021.

وتُعد الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الجهة العليا المسؤولة عن تحوّل العاصمة، وتقود ملف ترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، تحت مظلة موضوع رئيس؛ “معًا نستشرف المستقبل”.