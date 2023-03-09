التجارة تشهر بـ مواطن صاحب مؤسسة ملابس جاهزة بأبها

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الرياض - محمد الوسيري - شهرت وزارة التجارة بالمواطن سعيد بن محمد بن سالم الصيعري، صاحب مؤسسة تزاول نشاط تجارة الملابس الجاهزة بأبها.

تخفيضات غير مرخصة

جاء ذلك بعد صدور حكم قضائي ضده بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ضبط قيام منشأته بالإعلان عن تخفيضات غير مرخصة، كما تم رصد مخالفة عدم وضوح بطاقة مقارنة الأسعار على السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض.

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بأبها المتضمن فرض غرامة مالية، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.