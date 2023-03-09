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ضريبتان وراء ارتفاع أسعار المنتجات المحتوية على سكر

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الرياض - محمد الوسيري - كشف نائب رئيس مجلس اللوجستيات في غرفة جدة، د. إبراهيم العقيلي، سبب ارتفاع أسعار المنتجات المضاف إليها سكر.

وقال العقيلي خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن أي منتجات تحتوي على سكر تخضع لضريبة انتقائية، فضلًا عن الضريبة المضافة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع سعر تلك المنتجات.

العروض المخفضة فرصة للشراء

وتابع: أن العروض والأسعار المنخفضة فرصة للشراء؛ خصوصًا مع تعدد تلك العروض، والتي يصل انخفاض أسعار السلع التي تشملها إلى 50% وأكثر من تلك النسبة.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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