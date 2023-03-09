شكرا لقرائتكم ضريبتان وراء ارتفاع أسعار المنتجات المحتوية على سكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف نائب رئيس مجلس اللوجستيات في غرفة جدة، د. إبراهيم العقيلي، سبب ارتفاع أسعار المنتجات المضاف إليها سكر.

وقال العقيلي خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن أي منتجات تحتوي على سكر تخضع لضريبة انتقائية، فضلًا عن الضريبة المضافة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع سعر تلك المنتجات.

العروض المخفضة فرصة للشراء

وتابع: أن العروض والأسعار المنخفضة فرصة للشراء؛ خصوصًا مع تعدد تلك العروض، والتي يصل انخفاض أسعار السلع التي تشملها إلى 50% وأكثر من تلك النسبة.