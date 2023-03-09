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شكرا لقرائتكم مزاد علني للسيارات في جمرك جازان 21 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك ميناء جازان، وفق الضوابط والاشتراطات، وذلك يوم 21 مارس الجاري.
ونوهت الهيئة إلى أنه قد يتم استبعاد بعض السيارات المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.
شروط المزاد
- دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسين ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.
- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.
- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
- تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.
- يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال (3) أيام السيارات برسم الوارد، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.