شكرا لقرائتكم السفارة السعودية بجورجيا تدعو المواطنين للابتعاد عن المظاهرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت سفارة المملكة في جورجيا، جميع المواطنين المتواجدين في تبليسي إلى الابتعاد عن مواقع المظاهرات وأخذ الحيطة والحذر، والتواصل معها عند الحاجة.

الابتعاد عن مواقع المظاهرات

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ندعو جميع المواطنين المتواجدين في مدينة تبليسي، إلى البعد عن مواقع المظاهرات وأخذ الحيطة والحذر، مع الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك.

وتابعت السفارة: عند الحاجة يمكن الاتصال على رقم الطوارئ 00995598033300

واندلعت اشتباكات عنيفة في جورجيا بين الشرطة والمحتجين على قانون جدلي حول الإعلام.

اقتحام مقر البرلمان

وحاول المحتجون في العاصمة الجورجية اقتحام مقر البرلمان.

واحتج عشرات الآلاف في العاصمة الجورجية تبليسي، الأربعاء، على مشروع قانون مثير للجدل طرحته الحكومة، ويستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وذلك بعد يوم على احتجاجات مماثلة شهدت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.