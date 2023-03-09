شكرا لقرائتكم بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأ- قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر مارس في حسابات مستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 المكتملة طلباتهم، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365، أعلن تقديم موعد صرف دفعة شهر مارس للمستفيدين بالبرنامج، ليكون اليوم الخميس الموافق 9 مارس بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق يوم الجمعة وهو إجازة رسمية.

ووفقًا للنظام المتبع، يتم يصرف دعم حساب متابعات الخليج 365 بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط إذا صادف إجازة رسمية.

ودعا حساب متابعات الخليج 365 المستفيدين لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

نتائج أهلية دفعة مارس

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، صدور نتائج الأهلية للدورة 64 لشهر مارس.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنه يمكن التحقق من أهلية المستفيدين من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية.

دعم فبراير

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع 3.7 مليار ريال مخصص لدعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.