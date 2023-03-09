شكرا لقرائتكم وزارة الحج للزائرين: اكتفوا بعمرة واحدة في شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طالبت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين بالاكتفاء بعمرة واحدة خلال شهر رمضان.

لإتاحة الفرصة للآخرين

وقالت الوزارة عبر تغريدة لها عبر موقع تويتر: عزيزي المعتمر.. الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

كما نوهت الوزارة في تغريدة أخرى إلى ضرورة التزام المعتمرين بالموعد المحدد لتصاريح العمرة، وذلك لحركة أكثر تنظيمًا في رمضان.