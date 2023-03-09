شكرا لقرائتكم السديس للمرأة السعودية: أنتن طاقات ملهمة وخلاقة في خدمة الدين والوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رعى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لقاء (المرأة السعودية في الحرمين الشريفين قدرات وطاقات ملهمة وخلاقة)، الذي أقامته الرئاسة بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، بمشاركة عدد من المسؤولين في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي.

جهود مضاعفة

وأوضح السديس في مشاركته أن للمرأة السعودية باعًا طويلًا في خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، وأنها تبذل الجهود المباركة مضاعفة في سبيل راحة المصلين والعمار والزوار.

وأكد السديس على القدرات والطاقات الملهمة والخلاقة للمرأة السعودية في خدمة دينها ووطنها والنماذج المشرفة كثيرة في شتى ساحات العمل.

وأوضح أن قيادتنا الرشيدة- أيدها الله- مكنت المرأة السعودية في شتى المجالات لما وجدته فيها من مثابرة وجد واجتهاد وإنتاجية عظيمة وجودة عالية في مخرجاتها.