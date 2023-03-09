شكرا لقرائتكم إطلاق مشروع قيم رمضانية لعاملات المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضمن استعدادات وكالة الشؤون النسائية لموسم رمضان المبارك، أقامت الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية برنامجي (تُقى) و(أكرم وأطعم) لعاملات المسجد الحرام ضمن مشروع (قيمٌ رمضانية) في موسمه الثاني.

قيم رمضانية

وأبانت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية، الأستاذة شذى بنت عبدالمنعم الأنصاري، أن (قيم رمضانية) بمساره الأول استهدف عاملات المسجد الحرام لتهيئتهن للاستعداد لشهر رمضان المبارك واستثمار الأوقات بالطاعات باللغات المختلفة وتقديم الهدايا العينية التي تعبر عن التقدير والشكر والامتنان لهن لما يقدمنه من أعمال وخدمات جليلة داخل المسجد الحرام.

من جانبها أشارت سعادة الوكيل المساعد للغات والترجمة النسائية، الأستاذة دلال بنت عبدالعزيز فلاتة، إلى أن مثل هذه البرامج باللغات المختلفة تأتي بدعم حثيث من سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي لتطوير الطاقات والكفاءات المؤهلة لتقديم أرقى الخدمات النسائية لقاصدات بيت الله الحرام.