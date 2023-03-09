شكرا لقرائتكم وزارة الحرس الوطني تفتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية، في مختلف مناطق المملكة، للوظائف العسكرية (تجنيد- رجال) والموضحة أدناه.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن التسجيل يكون ابتداءً من يوم الأحد 20/ 8/ 1444هـ الساعة التاسعة صباحًا حتى يوم الخميس الساعة الثانية مساء الموافق 24/ 8/ 1444هـ.

الشروط المطلوبة للتقديم

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم علية بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ولا يزيد على أربعين عامًا.

ألا يقل طول المتقدم عن 160 سم.

أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية لمعتمدة في وزارة الحرس الوطني.

ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة المطابقة.

أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.

أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط والمعايير المحددة.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط هنا