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شكرا لقرائتكم وزارة الحرس الوطني تفتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية، في مختلف مناطق المملكة، للوظائف العسكرية (تجنيد- رجال) والموضحة أدناه.
وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن التسجيل يكون ابتداءً من يوم الأحد 20/ 8/ 1444هـ الساعة التاسعة صباحًا حتى يوم الخميس الساعة الثانية مساء الموافق 24/ 8/ 1444هـ.
الشروط المطلوبة للتقديم
- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم علية بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ولا يزيد على أربعين عامًا.
- ألا يقل طول المتقدم عن 160 سم.
- أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية لمعتمدة في وزارة الحرس الوطني.
- ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
- ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
- الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة المطابقة.
- أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.
- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط والمعايير المحددة.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط هنا