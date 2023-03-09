شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في كلاسيكو دوري روشن.. وغياب مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين النصر والاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

موعد مباراة النصر والاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقع كتيبة العالمي بقيادة كريستيانو رونالدو ضيوفًا على الاتحاد، مساء اليوم الخميس الموافق 9 من شهر مارس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

وتذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لجميع مجريات الدوري السعودي في نسخته الجارية، ويأتي ذلك بشكل حصري ومجاني.

تعرف على تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي

ويبحث العديد من مرتقبي اللقاء المنتظر بين الطرفين، عن تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي، والذي نرصده لكم في السطور التالية..

من المتوقع أن يدخل العالمي بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

وفي الدفاع: جيسلان كونان، علي لاجامي، عبد الله مادو، سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبد الله الخبيري، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب، لويز جوستافو، ماشاريبوف.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تعرف على موقف النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023

يقع النصر على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بيننا يقع الاتحاد في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط لا غير عن المتصدر.