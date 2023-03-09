40 ألف مخالفة للنقل ومكة تتصدر - #عاجل

تصدر قطاع النقل البري مخالفات النقل في شهر فبراير الماضي بـ39.426 مخالفة، من إجمالي المخالفات المرصودة التي بلغت 39.498 مخالفة، منها 72 مخالفة للنقل البحري، في وقت بلغ إجمالي عمليات الفحص المنفذة 161.303 عملية فحص، باشرتها الهيئة العامة للنقل، للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات، وضوابط ممارسة أنشطة النقل.

3 مخالفات

تمثلت أبرز المخالفات المرصودة لقطاع النقل خلال 30 يوما في: تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وببطاقة ملغية، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وبلغت نسبة معدل امتثال النقل السككي 100%، والنقل البحري 96%، والنقل البري 86%.

أقل المناطق

استحوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر من مخالفات القطاع البري بنسبة 28.80%، إذ بلغت المخالفات 11.356 مخالفة، وحلت الرياض ثانيًا بـ11.270 مخالفة، والشرقية ثالثا بـ8.205 مخالفات، والقصيم رابعًا بـ2.091 مخالفة، والمدينة المنورة خامسًا بـ1570 مخالفة، وحلت الباحة في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق في المخالفات بـ237 مخالفة، وحائل ثانيًا بـ400 مخالفة، والحدود الشمالية ثالثًا بـ452 مخالفة، وجازان رابعًا بـ738 مخالفة، وعسير خامسًا بـ756 مخالفة.

كما تصدرت مكة المكرمة مخالفات القطاع البحري بـ35 مخالفة، والرياض ثانيًا بـ20 مخالفة، وجازان ثالثًا بـ11 مخالفة، وعسير رابعًا بـ4 مخالفات، والشرقية خامسًا بمخالفتين.

مخالفات وفحوصات

40 ألف مخالفة للنقل في شهر

161 عملية فحص منفذة

3 مخالفات مرصودة

%100 امتثال القطاع السككي

%96 امتثال البحري

%86 امتثال البري

الأكثر مخالفات بريا

مكة: 11.356

الرياض: 11.270

الشرقية: 8.205

القصيم: 2091

المدينة: 1570

الأكثر مخالفات بحريا

مكة: 35

الرياض: 20

جازان: 11

عسير: 4

الشرقية: 2

الأقل مخالفات بريا:

الباحة: 237

حائل: 400

الحدود الشمالية: 452

جازان: 738

عسير 756