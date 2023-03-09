40 ألف مخالفة للنقل ومكة تتصدر - #عاجل

3 مخالفات
تمثلت أبرز المخالفات المرصودة لقطاع النقل خلال 30 يوما في: تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وببطاقة ملغية، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وبلغت نسبة معدل امتثال النقل السككي 100%، والنقل البحري 96%، والنقل البري 86%.
أقل المناطق
استحوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر من مخالفات القطاع البري بنسبة 28.80%، إذ بلغت المخالفات 11.356 مخالفة، وحلت الرياض ثانيًا بـ11.270 مخالفة، والشرقية ثالثا بـ8.205 مخالفات، والقصيم رابعًا بـ2.091 مخالفة، والمدينة المنورة خامسًا بـ1570 مخالفة، وحلت الباحة في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق في المخالفات بـ237 مخالفة، وحائل ثانيًا بـ400 مخالفة، والحدود الشمالية ثالثًا بـ452 مخالفة، وجازان رابعًا بـ738 مخالفة، وعسير خامسًا بـ756 مخالفة.
كما تصدرت مكة المكرمة مخالفات القطاع البحري بـ35 مخالفة، والرياض ثانيًا بـ20 مخالفة، وجازان ثالثًا بـ11 مخالفة، وعسير رابعًا بـ4 مخالفات، والشرقية خامسًا بمخالفتين.
مخالفات وفحوصات
40 ألف مخالفة للنقل في شهر
161 عملية فحص منفذة
3 مخالفات مرصودة
%100 امتثال القطاع السككي
%96 امتثال البحري
%86 امتثال البري
الأكثر مخالفات بريا
مكة: 11.356
الرياض: 11.270
الشرقية: 8.205
القصيم: 2091
المدينة: 1570
الأكثر مخالفات بحريا
مكة: 35
الرياض: 20
جازان: 11
عسير: 4
الشرقية: 2
الأقل مخالفات بريا:
الباحة: 237
حائل: 400
الحدود الشمالية: 452
جازان: 738
عسير 756
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