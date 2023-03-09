رياضي / بايرن ميونخ يتغلب على سان جيرمان ويبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا



ميونخ 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

جدد بايرن ميونيخ الألماني فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي بتغلبه بهدفين دون رد ليبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة

وسجل أهداف المباراة الكاميروني إيريك موتينج في الدقيقة 61 ، وسيرج نابري في الدقيقة 90.

وكان البايرن قد فاز على سان جيرمان، بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب (حديقة الأمراء)، بالعاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي.

// انتهى //

02:01ت م

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ميونخ 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واسجدد بايرن ميونيخ الألماني فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي بتغلبه بهدفين دون رد ليبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وسجل أهداف المباراة الكاميروني إيريك موتينج في الدقيقة 61 ، وسيرج نابري في الدقيقة 90.وكان البايرن قد فاز على سان جيرمان، بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب (حديقة الأمراء)، بالعاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي.// انتهى //02:01ت م0005

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