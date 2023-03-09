السعودية اليوم / مجلس وزراء الخارجية العرب يشيد بالإنجازات التي حققتها المرأة العربية



القاهرة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 8 مارس 2023 م واس

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، حرصه على الالتزام بالمضي قدماً في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام والتنمية لضمان حياة كريمة وآمنة للنساء في المنطقة العربية، بما يمكنهن من التمتع بكامل حقوقهن، ويشاركن على نحو فاعل في عملية التنمية.

جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس الوزاري في ختام دورته العادية "159" اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم.

وأوضح المجلس أن احتفاء الدول العربية باليوم العالمي للمرأة يجسد التقدير والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها المرأة العربية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واعترافاً بدورها الكبير والمشهود في مسيرة التقدم والتنمية للمجتمعات العربية على وجه الخصوص.

وعبر المجلس في بيانه عن اعتزازه وفخره بما بذلته المرأة العربية على مر العصور وما حققته من إنجازات مشهودة، وحث الشركاء على التضامن مع النساء لاسيما المتواجدات في الدول المتأثرة بالنزاعات.

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23:44ت م

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