السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يزور مهرجان حياة الورد بعنيزة



بريدة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم - اليوم - مهرجان حياة الورد بمحافظة عنيزة، يرافقه وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، وعدد من المسؤولين .

واطلع سمو أمير القصيم على ما يحتويه مهرجان حياة الورد من برامج وفعاليات تركز على أنواع الزهور، والذي يضم أكثر من 600 ألف وردة ، مستمعاً إلى شرح موجز من رئيس بلدية المحافظة المهندس فارس القحطاني ، الذي بيّن أن المهرجان روعي فيه التنوع والشمولية لخدمة جميع فئات المجتمع، حيث يضم أكثر من ٥٠ معرضا من الأسر المنتجة النوعية والمعارض والفن التشكيلي والورد، و سجادة للزهور بطول أكثر من ٢٠٠ متر.

وأشاد سموه، بجهود القائمين على مهرجان حياة الورد ، مقدماً شكره لفريق العمل على مشاعرهم ومحبتهم وإخلاصهم التي ترجموها بأعمال فنية رائعة في هذا المهرجان المتميز، معرباً عن شكره للجميع على محبتهم وتقديرهم .

وأبدى سموه تقديره لجهود المسؤولين من محافظ عنيزة ورئيس البلدية والقائمين على المهرجان وفريق العمل ورئيس بلديه عنيزة وكافة المهندسين على هذا الإبداع والتميز في اللمسات الجمالية والفنية بمهرجان حياة الورد.

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23:35ت م

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