السعودية اليوم / الهيئة العامة للنقل تحتفي بالكفاءات النسائية في يوم المرأة العالمي



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

نظمت الهيئة العامة للنقل ملتقى المرأة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة 2023، حيث قدمت الهيئة نماذج مشرفة من الكفاءات النسائية والتي امتد أثرها ليجسد أهميتها في مسيرة التطوير وتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.

وانطلق الملتقى بقصص النجاح الملهمة للمرأة في قطاع النقل ومساهمتها الفاعلة ، وتجربتها الثرية، كما تضمن الجلسات الحوارية للقيادات النسائية لتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان" تمكين المرأة في سوق العمل" والتي أدارتها وكيلة الهيئة لتمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق ، وبمشاركة نخبة من الكفاءات الوطنية في الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك كفاءات القطاع الخاص من الشركات الرائدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما جاءت الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان" تمكين المرأة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية" وشاركت في هذه الجلسة نماذج مشرفة للمرأة

الجدير بالذكر أن يوم المرأة العالمي يصادف 8 من شهر مارس من كل عام، وذلك تقديراً واعترافاً في جهودها ودورها الكبيرين في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، و تجسيدًا لأثرها الممتد والمحوري في تحقيق إنجازات نوعية أسهمت في تمكين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

23:33ت م

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الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسنظمت الهيئة العامة للنقل ملتقى المرأة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة 2023، حيث قدمت الهيئة نماذج مشرفة من الكفاءات النسائية والتي امتد أثرها ليجسد أهميتها في مسيرة التطوير وتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.وانطلق الملتقى بقصص النجاح الملهمة للمرأة في قطاع النقل ومساهمتها الفاعلة ، وتجربتها الثرية، كما تضمن الجلسات الحوارية للقيادات النسائية لتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان" تمكين المرأة في سوق العمل" والتي أدارتها وكيلة الهيئة لتمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق ، وبمشاركة نخبة من الكفاءات الوطنية في الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك كفاءات القطاع الخاص من الشركات الرائدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما جاءت الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان" تمكين المرأة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية" وشاركت في هذه الجلسة نماذج مشرفة للمرأة السعودية الجدير بالذكر أن يوم المرأة العالمي يصادف 8 من شهر مارس من كل عام، وذلك تقديراً واعترافاً في جهودها ودورها الكبيرين في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، و تجسيدًا لأثرها الممتد والمحوري في تحقيق إنجازات نوعية أسهمت في تمكين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //23:33ت م0247

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