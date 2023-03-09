السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات الأمنية بمنطقة الجوف



سكاكا 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، عددًا من المشروعات الأمنية الجاري تنفيذها بمنطقة الجوف تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقًا لمستهدفاتها الرامية للوصول إلى مجتمع حيوي بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

وشمل التدشين، مقر المركز الطبي التابع للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الذي يحتوي على عيادات ومختبرات طبية متكاملة الخدمات وصيدلية، إلى جانب عدد من المرافق الخدمية والترفيهية.

كما دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود مقر الأدلة الجنائية الذي يحتوي على معامل نوعية تعمل بأفضل التقنيات الحديثة للاختبارات البيولوجية، والطب الشرعي، والجرائم الكيميائية، والجرائم الإلكترونية، والإرهاب البيولوجي والأسلحة الجرثومية، والتصوير الجنائي، والاستكشاف والسوابق، وقسم مسرح الجريمة.

وتابع سموه سير العمل في مشروع مدينة تدريب الأمن العام في منطقة الجوف، كما تابع سير العمل في مقر القوة الخاصة للأمن البيئي بمركز (الأرنبيات) الميداني في محمية الملك سلمان الملكية، حيث اطلع سموه على أقسام المركز ومنظومة المراقبة الأمنية المتنقلة والآليات والتقنيات المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، مثل الطائرات من دون طيار والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعزيز قدرات القوات في إنفاذ الأنظمة البيئية والإسناد العملياتي ودعم سرعة تبادل المعلومات بين القيادات والوحدات الميدانية.

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23:14ت م

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