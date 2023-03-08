شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الجولة الـ 20.. جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، عن جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023، قبل انطلاق منافسات الأسبوع الـ 20 من مجريات البطولة.

تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين والذي يأتي كالتالي..

المركز الأول- النصر، برصيد 48 نقطة.

المركز الثاني- الاتحاد، برصيد 46 نقطة.

المركز الثالث- الشباب، برصيد 40 نقطة.

المركز الرابع- التعاون، برصيد 34 نقطة.

المركز الخامس- الهلال، برصيد 33 نقطة.

المركز السادس- الفتح، برصيد 31 نقطة.

المركز السابع- الطائي، برصيد 25 نقطة.

المركز الثامن- الفيحاء، برصيد 23 نقطة.

المركز التاسع- ضمك، برصيد 22 نقطة.

المركز العاشر- الاتفاق، برصيد 22 نقطة.

المركز الحادي عشر- أبها، برصيد 22 نقطة.

المركز الثاني عشر- الرائد، برصيد 21 نقطة.

المركز الثالث عشر- الوحدة، برصيد 20 نقطة.

المركز الرابع عشر- الخليج، برصيد 16 نقطة.

المركز الخامس عشر- العدالة، برصيد 16 نقطة.

المركز السادس عشر- الباطن، برصيد 6 نقاط.

موعد انطلاق منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي

تنطلق منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي مساء الغد الخميس، بمواجهة تجمع بين الباطن والخليج، والتي تنطلق في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.